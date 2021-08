“A su presidente no se lo puede ni nombrar en el marco de la campaña”

El sub director y periodista de Radio Nacional, Gustavo Campana, analizó el escenario actual político, la llegada de Macri en las elecciones y las repercusiones de lo acontecido en la casa presidencial de Olivos, en su editorial semanal en el programa “Encabezados”. El comunicador recordó a Jorge Lanata y dijo que “esa vieja que iba a morir sola y enferma, armó la arquitectura de la campaña electoral 2019 y ganó con ella en la fórmula al macrismo, lo sacó de la casa de gobierno después de un primer mandato en primera vuelta y a su presidente no se lo puede ni nombrar en el marco de la propia campaña. Esa diferencia, me parece que marca, quien es quien dentro de la vida política argentina”.

Escuche la nota completa:

