A RAE se despede de sua voz histórica em inglês, Tony Middleton

Lamentamos informar que nosso colega Juan Antonio "Tony" Middleton faleceu em Buenos Aires devido a complicações de saúde, aos 82 anos de idade. Seu distinto sotaque britânico faz parte da história da RAE, onde ele apresentou o programa em inglês por quase três décadas. Os ouvintes de língua inglesa de todo o mundo lembram sua amabilidade e clareza no ar, sem esquecer sua clássica abertura: "This is the international service of the Argentine Radio".

Nascido na Argentina em 1939, filho de imigrantes britânicos, ele se dedicava à representação em língua inglesa com grupos de teatro amador em Buenos Aires, enquanto se dedicava a várias atividades comerciais com sua família. Em 1981 ele teve a oportunidade de se juntar à Radiodifusión Argentina al Exterior (RAE) como substituto, graças ao seu inglês impecável e sua voz agradável. Em 1983, ele ingressou de forma já regular na estação e se tornou chefe do departamento inglês até sua aposentadoria em 2008. Ele também gravou vários comerciais e atuou em vários filmes, sempre interpretando o "inglês", como por exemplo, neste lendário comercial para o licor "Legui".

Ele era um excelente colega de trabalho, espaço que se animava todas as manhãs quando ele ingressava na redação da RAE com seu tradicional "Good Morning".

Farewell Tony. We'll miss you.