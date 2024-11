A pocos días del fin de las sesiones ordinarias, el Gobierno analiza convocar a extraordinarias

El Gobierno nacional evalúa por estas horas si convoca a sesiones extraordinarias para debatir el Presupuesto 2025, mientras funcionarios del Poder Ejecutivo mantienen conversaciones con gobernadores y legisladores para analizar eventuales modificaciones al texto enviado al Congreso el pasado 15 de setiembre aunque supedita esos acuerdos a su decisión de respetar el déficit cero.

A pocos días de concluir el período de sesiones ordinarias del Congreso, que finaliza el próximo 30 de noviembre, fuentes parlamentarias dejaron trascender que el Gobierno avanza con la posibilidad de convocar a sesiones extraordinarias a partir de la semana próxima con la inclusión de la reforma política, la eliminación de las PASO y los pliegos de los dos jueces nominados por la Casa Rosada para la Corte Suprema de Justicia.

En ese marco, días atrás el jefe de gabinete, Guillermo Francos, afirmó que el Gobierno espera lograr la aprobación parlamentaria del Presupuesto tal como lo concibió y sostuvo que "si hay (alguna) modificación que no podemos aceptar, no se va a aprobar".

"Preferimos que se apruebe el Presupuesto de la manera que ha propuesto el Gobierno. Si hay (alguna) modificación que no podemos aceptar, no se va a aprobar", aseguró Francos en una entrevista con la emisora radial Urbana Play, al no descartar la posibilidad de que se pueda optar por una nueva prórroga del Presupuesto vigente.

Por su parte, el vocero presidencial, Manuel Adorni, dijo que el gobierno de Javier Milei está "abierto a discusiones" dentro del Presupuesto 2025 que se debate en el Congreso, aunque aclaró que "lo único que no es negociable es el equilibrio fiscal".

"Siempre dijimos que estamos abiertos a las discusiones presupuestarias que hagan falta y a cambios de partidas presupuestarias dentro del Presupuesto 2025. Lo único que no es negociable es el equilibrio fiscal sino seguiremos con el presupuesto del año anterior", aseguró el vocero presidencial, en su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada.

Ante una consulta sobre la discusión del Presupuesto en el Congreso, Adorni sostuvo que "no está definido que vaya a haber extraordinarias. Se está evaluando, veremos con el correr de los días".

De esta manera, el vocero presidencial hizo referencia al debate del Presupuesto 2025, luego de que la semana pasada se suspendiera la reunión de la comisión que preside José Luis Espert, en la que estaba prevista la firma del dictamen de la ley de leyes, ante la falta de acuerdos con los gobernadores que reclaman una serie de cuestiones vinculadas a la obra pública, las cajas previsionales, energía y transporte, entre otros temas.

Espert justificó su decisión de suspender la reunión al señalar: "Todavía no hemos llegado a un punto en común que permita llegar a ese déficit cero, aunque la voluntad de esta comisión y del Poder Ejecutivo es seguir trabajando para lograr consensos y tener presupuesto".

"Si en la próxima semana hubiera avances, el Poder Ejecutivo evaluará la posibilidad de llamar a extraordinarias", afirmó Espert, al ratificar que "el déficit cero no se negocia".

Debido a que los plazos para emitir dictámenes vencieron el 20 de noviembre, la postergación obligaría el Poder Ejecutivo a llamar a sesiones extraordinarias para tratar el texto o bien el Gobierno podría optar por prorrogar el Presupuesto vigente, que ya había sido extendido el año pasado apenas asumió la gestión

El Presupuesto enviado por el Gobierno nacional, presentado el 15 de septiembre pasado en persona por el propio Presidente, contempla una inflación del 18,3% interanual, y un tipo de cambio de $1207 para diciembre de 2025.