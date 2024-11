"A mi nunca me gustó lo de figurar, eso no te lleva a nada"

Lolo Castagnola, quien fue siete veces campeón de Palermo en el Abierto de polo y creó el equipo La Natividad en 2011, conversó con Cholo Gómez Castañón sobre los sueños que se le cumplieron y las enseñanzas de su padre. Hoy sus hijos Jeta y Barto se destacan en este mismo deporte con el equipo Los Palenques. También siente mucho afecto por su sobrino Poroto Cambiasso, quien juega al polo con La Dolfina.

"Hoy disfruto del presente. Siempre fui caliente dentro de la cancha pero afuera más calmo. Mis sueños siempre pensé que había que trabajarlos. Si uno hace bien las cosas, cosa que intenté toda mi vida, eso que deseás sale. Puse atención y dedicación en el trabajo", contó. "Eso mismo les inculco a mis hijos", agregó.

El entrevistado dijo que "está confirmado" que sus hijos y Poroto jugarán juntos, aunque aclaró que no sabe "cuándo". Sobre su personalidad mencionó que a él nunca le gustó "figurar" y tampoco el hecho de querer pertencer a un núcleo social: "Eso no te lleva a nada, la figureteada de estar ahí y pertenecer no me interesa. Prefiero tratar de trabajar todos los días, ver qué hice bien y qué hice mal en lo que hago".