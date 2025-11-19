"A mi me echaron dos veces de Newell' s, y aún así, si me llaman voy a estar"

El ex campeón leproso y Dt de fútbol Ricardo Lunari en diálogo con el equipo de Pasión Nacional por Radio Nacional dijo que "hay que poner el hombro " en este momento de crisis del club rojinegro.

"Newell' s zafó con lo justo este año, y ahora tenemos ahora una nueva oportunidad de llegar a una nueva comisión. Ójala que se forme un proyecto interesante, no debería tener problemas de descenso si eso se logra", dijo.

"A mi me echaron dos veces del club, y si me llaman voy a estar. Hay que ayudar en los momentos difíciles. Las cosas que viví como jugador no se me borran. Si uno puede ayudar a que el club funcione mejor, lo tiene que hacer. Y esto se hace desde el corazón, no desde la plata", agregó.