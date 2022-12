“A mi hija la asesinaron dos veces”

La Justicia del Chaco absolvió al único acusado en el caso de la muerte de Adriana Barreto ocurrida en Colonia Elisa en noviembre del 2020 y que en principio fue caratulada como suicidio y luego fue cambiada, a través de una denuncia, como femicidio agravado por el vínculo y que fue analizada por su madre: “mi hija tenía 26 años y estaba en pareja con un agente de policía y su cuerpo tenía un disparo de un arma. Teníamos la certeza que en el juicio se demostraría la violencia que ejercía su pareja sobre mi hija pues había muchísimas pruebas, en cambio eso no sucedió y yo me pregunto que pasó especialmente con la justicia con perspectiva de género. Durante su relación a veces aparecía con algunos moretones pero siempre negó violencia y en algún momento me dijo que tenía miedo de que le pasara algo. Después del asesinato, estuvo detenido pero con privilegios, tenía el cargo de agente. Creo que hubo complicidad de la justicia y con este fallo la asesinaron nuevamente”.

DESCARGAR

RADIO NACIONAL RESISTENCIA

VERANO NACIONAL

MARCELA VAQUER-NOELIA MOREYRA-FER MOLFINO

LUNES A VIERNES – 7 A 12