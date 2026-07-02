"A los caboverdianos les gusta bailar, bailar y bailar"

El actual cónsul honorario de Cabo Verde en Argentina, Adalberto Vicente Díaz, habló con el equipo de Adrián Korol por Radio Nacional sobre este país áfricano y su comunidad. En la previa del partido entre la Selección caboverdiana y nacional, el entrevistado dio un panorama de una "tierra alegre".

"En Buenos Aires, hay una comunidad grande de Cabo Verde en Ensenada y Dock Sud. El caboverdiana está en Buenos Aires desde 1930", dijo. "El mar en Cabo Verde es hermoso, está rodeado de agua. Para el turismo es espectacular, porque se promociona como 364 días de sol y un día nublado", contó.

Díaz explicó que el encuentro deportivo entre argentinos y caboverdianos "ya es una victoria" para el país áfricano: "Cabo Verde ya ganó. Porque eso significa que estará en la boca de todo el mundo. Todas las casas van a prender la tele y verán ese partido".