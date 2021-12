A los 88 años terminó la escuela de primaria

Hilda Ramírez nació en Quebracho, una zona rural de Entre Ríos, en una casa humilde donde todo faltaba. A los 7 años comenzó a ayudar en las tareas del campo. Y cuando estaba en tercer grado de la primaria tuvo que dejar sus estudios para dedicar todo su tiempo a trabajar. Actualmente vive en la ciudad de Viale a 50 km de la ciudad de Paraná y hoy con ayuda de sus nietos, Hilda cumplió su sueño de terminar la escuela primaria. “Me llevaba el director de la escuela y también me traía. Pero no pude seguir porque no podía dejar a mi marido estaba enfermo” y agregó “entonces abandoné la escuela”.

Tres años después quedó viuda, luego de casi 65 años de casada y pesar de los problemas y las tristezas, Hilda se dispuso retomar los estudios. “gracias a mis nietos seguí la escuela y me encanto la escuela”. “Y ahora terminé” dijo Hilda.