A los 74 años, busca el amor en redes sociales para formar pareja

"Héctor 74 años vive en zona norte de BsAs busca señora culta de más de 70 años de buen nivel social que no fume …dice en sus redes"

Una nueva oportunidad para el amor, sin importar la edad.

Esa es la historia de Héctor Amado, un hombre de más de 70 años que decidió salir a buscar compañía de una manera muy particular: publicó un aviso en redes sociales convocando a mujeres de la zona norte del Gran Buenos Aires con ganas de iniciar una amistad que, quizás, pueda convertirse en algo más.

En su publicación incluso deja en claro algunas preferencias: pide que la interesada no sea fumadora y comparte las características que considera importantes para comenzar una relación.

En diálogo con el equipo de Nora Briozzo Héctor contó por uqé busca pareja y las reacciones que han tenido sus posteos en las redes.