"A los 2 años Lulú me dijo, yo nena yo princesa"

“Yo nena, yo princesa”, es el nombre de la película basada en el libro de Gabriela Mansilla. Trata la historia real de la primera niña trans del mundo que recibió su DNI, de acuerdo a su autopercepción de género, a través de la Ley 26.743 de Identidad de Género sancionada en 2012.

“Yo nena, yo princesa es la frase que me expresó Lulú a los dos años para decirme que se no sentía cómoda con el cuerpo que nació. Los genitales no definen la identidad de una persona”, sostuvo Mansilla. “A los cuatro años mi hija eligió su propio nombre (Luana) y termina de cerrar su identidad”.

"Creamos un vínculo hermoso con el director de la película Federico Palazzo. Vino a casa y conoció a mi familia", expresó. "A Lulú le encantó la película".

Gabriela Mansilla fundó la Asociación Infancias Libres para acompañar a infancias y adolescencias travesti trans y a sus familias, a partir de su propio caso.