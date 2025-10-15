A los 100 años renovó su licencia de conducir: "No soy Colapinto, pero manejo bastante bien"

Moisés Roitman, vecino centenario de la Ciudad de Mendoza, protagonizó una historia que celebra la vitalidad y la responsabilidad al volante: con 100 años recién cumplidos, cumplió todos los requisitos exigidos por la Municipalidad para renovar su licencia de conducir y obtuvo un nuevo carné que lo habilita a conducir por tres años más.
En comunicación con el equipo de Ramos generales, Moisés Roitman, que trabaja medio día como cajero en la farmacia Sevilla del centro mendocino, expresó: "No soy Colapinto, pero manejo bastante bien y con cuidado".
"Estoy contento de que a esta edad que tengo puedo trabajar por gusto, con alegría, hago una vida normal. Hago mucho ejercicio y trabajo", dijo.
Desde la Municipalidad se explicó que el trámite incluyó una evaluación integral: examinaron sus reflejos, la coordinación psicofísica y conductiva, se le aplicó la prueba de idoneidad de manejo en el circuito habitual, y tras observar que todas las condiciones estaban en orden, se emitió una licencia válida por tres años.
Roitman aprendió a manejar desde muy joven, a los 14 años, y a lo largo de las décadas ha mantenido una rutina activa, trabajando medio día en la farmacia Sevilla y conduciendo su vehículo particular durante los últimos años. Su conducta ha sido destacada por cumplir escrupulosamente las exigencias legales vigentes, lo que le permitió superar la evaluación municipal sin observaciones.
Etiquetas: Ciudad de Mendoza, Mendoza, Moisés Roitman, Ramos Generales