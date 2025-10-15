A los 100 años renovó su licencia de conducir: "No soy Colapinto, pero manejo bastante bien"

Moisés Roitman, vecino centenario de la Ciudad de Mendoza, protagonizó una historia que celebra la vitalidad y la responsabilidad al volante: con 100 años recién cumplidos, cumplió todos los requisitos exigidos por la Municipalidad para renovar su licencia de conducir y obtuvo un nuevo carné que lo habilita a conducir por tres años más.

En comunicación con el equipo de Ramos generales, Moisés Roitman, que trabaja medio día como cajero en la farmacia Sevilla del centro mendocino, expresó: "No soy Colapinto, pero manejo bastante bien y con cuidado".

"Estoy contento de que a esta edad que tengo puedo trabajar por gusto, con alegría, hago una vida normal. Hago mucho ejercicio y trabajo", dijo.

Desde la Municipalidad se explicó que el trámite incluyó una evaluación integral: examinaron sus reflejos, la coordinación psicofísica y conductiva, se le aplicó la prueba de idoneidad de manejo en el circuito habitual, y tras observar que todas las condiciones estaban en orden, se emitió una licencia válida por tres años.

Roitman aprendió a manejar desde muy joven, a los 14 años, y a lo largo de las décadas ha mantenido una rutina activa, trabajando medio día en la farmacia Sevilla y conduciendo su vehículo particular durante los últimos años. Su conducta ha sido destacada por cumplir escrupulosamente las exigencias legales vigentes, lo que le permitió superar la evaluación municipal sin observaciones.