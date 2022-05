"Mi proceso de transición comenzó hace 4 años. Mi nombre femenino, Abigaíl, lo eligió mi abuela. Mi mamá me dio mi primer nombre masculino: Nicolás, ella me acompañó desde siempre, fue un gran apoyo. Y mi segundo nombre masculino, me lo dio Lulu mi pareja.

Yo cuando era chico me preguntaba por qué me gustaban ciertas cosas. Me sentía un niño atrapado en el cuerpo de una niña. A las infancias trans les digo que se animen a hablar con valentía, que no tengan miedo, que cuenten su sentir, que no se guarden nada.

Yo usaba fajas, cintas, me encorvaba, usaba camperas, los pechos me producían disforia de género. Eso te genera baja autoestima. Comencé hace 9 meses un tratamiento hormonal con la Dra. María del Carmen Salvo, la única que se encarga en Salta, junto con una psicóloga, de garantizar los derechos a la salud de las personas en las etapas de transición sexual. Lo importante siempre es reconocerse, no necesitas vestirte de alguna manera ni operarte para ser la persona que elegiste ser", nos expresó Nicolás González en el programa Mujeres Extraordinarias.

La pareja de Nicolás, Lulu, quien lo acompañó en esta entrevista en el estudio de la radio pública, nos comentó: "Tenemos un emprendimiento juntos, se llama Éxtasis LM, queda en la calle Mendoza 1070, es un centro de estética, ahí Nico se dedica a la barbería y yo a la colorimetría de los cabellos. Hace 8 años que estamos en pareja y somos felices."

