Discurso del intendente Carlos Koopmann en la ingreso del municipio ante la suspensión del acto protocolar por el centésimo noveno aniversario de la ciudad.

"Tomamos la decisión no solamente de mantener sino de ampliar el plan de obras Zapala Más Futuro".

"Con cautela y mucha prudencia prometimos asfaltar 100 cuadras en la primera gestión y a fines de este año llegaremos a las 215 nuevas cuadras de pavimento. Vamos a seguir asfaltando porque el asfalto mejora la calidad de vida".

"La planta de tratamiento de líquidos cloacales tiene un 46% de ejecución y esperamos tenerla terminada para abril de 2023, y un detalle no menor, la estamos haciendo en un trabajo en equipo entre el municipio, la provincia y la nación. Esto demuestra que cuando realmente se privilegia el diálogo para dar una solución a los problemas de nuestra gente se pueden dejar de lado las diferencias partidarias y las grietas".

"Quiero anunciar que a fin de mes comenzaron a trabajar en un nuevo loteo social con 500 terrenos, movimiento de suelo y servicios básicos de luz y agua y posteriormente gas y cloacas".

"Quiero agradecerte Omar, Marcos, el acompañamiento que ha tenido Zapala, no solamente como intendente sino cuando me tocó ser diputado. También quiero saludar a Carlos Beto Vivero, que no es de nuestro partido pero es la única persona que se preocupó por Zapala, muchas veces las puertas en Nación me las abrió él como también Carlos Chino Sánchez".