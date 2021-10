¿A esta altura del año estamos todos cansados?

Este miécoles en el espacio "consultorio radial", Radio Nacional propone el tratamiento del tema ¿A esta altura del año estamos cansados?

Las respuestas las brinda el Licenciado en Psicología Ariel Bianconi quién se desempeña como psicoanalista en distintas clínicas de nuestra ciudad y también es profesor de la UNTDF.

Respecto del tema de hoy, el Licenciado Bianconi explica que "ante la naturalización de que para estas fechas todos estamos cansados, yo me pregunto si esto tan así"; y agrega que "yo no estoy tan de acuerdo que sea así. con esto yo no estoy negando el cansancio pero sí la naturalización".

Interesante propuesta para hoy de los profesionales de la psicología de Tierra del Fuego.