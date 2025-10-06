A dos años del inicio de la guerra en Gaza, Israel y Hamas empiezan a negociar un acuerdo de alto el fuego

Israel y Hamas comenzarán este lunes en Egipto un diálogo indirecto impulsado por el presidente estadounidense Donald Trump para intentar cerrar un acuerdo que ponga fin a dos años de guerra en la Franja de Gaza. Las conversaciones se celebrarán en el balneario de Sharm el Sheik, sobre el Mar Rojo, en la víspera del segundo aniversario del brutal ataque del grupo islámico en el sur de Israel el 7 de octubre de 2023

Desde Israel, el periodista y especialista en Medio Oriente Gabriel Ben-Tasgal dialogó con el equipo de Creer o reventar y dio su mirada al respecto, al señalar que "es posible negociar tácticamente con Hamas para llegar a un tipo de acuerdo momentáneo". "Se podría llegar a lograr algo parecido a una liberación masiva de rehenes", sostuvo.