A dos años del ataque de Hamas contra Israel

Este martes se cumplen dos años del ataque de Hamas contra Israel, en el que murieron 1.200 personas y el grupo tomó como rehenes a 251 mas. Hamas y otros grupos militantes aún mantienen 48 rehenes, 20 de los cuales se cree que siguen vivos.

Las negociaciones para llegar a un acuerdo basado en el plan de alto el fuego para Gaza del presidente Donald Trump están en marcha en Egipto. Se espera que las conversaciones duren varios días en presencia de mediadores de Estados Unidos, Qatar, Egipto y Turquía.

El analista internacional, Gabriel Ben Tasgal, en diálogo con Viva la Pepa, aseguró que "las negociaciones incluyen la liberación de los rehenes y el desarme de Hamas".