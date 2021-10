A cara de "Perro"

Por Damián Zarate

"El Rojo" volvió a jugar muy mal, empató 1 a 1 con Sarmiento en el Libertadores de América, y ni siquiera pudo aprovechar que ganaba desde el comienzo con el gol de Lucas Romero. Empató Luciano Gondou de cabeza. En el segundo tiempo Independiente no generó situaciones de gol y el reproche de los hinchas se hizo notar con una salida del plantel de la cancha con una lluvia de silbidos. Velasco llegó a las 5 amarillas y no podrá jugar el lunes contra Unión, 21:15 otra vez de local. Lo único positivo es que Ezequiel Muñoz - que llegó en setiembre de 2020 y aún no pudo debutar por lesiones - estuvo en el banco de suplentes por primera vez y se convierte en una opción defensiva.