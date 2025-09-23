A 78 años del voto femenino en Argentina

Hoy, en Radiodifusión Argentina al Exterior, celebramos un nuevo aniversario de la sanción de la Ley 13.010, aprobada el 23 de septiembre de 1947, que otorgó a las mujeres argentinas el derecho a votar y a ser elegidas.

Una conquista histórica que marcó un antes y un después en la vida democrática del país.

En este programa especial repasamos el camino que llevó a la promulgación de la ley, las luchas colectivas en las calles, el rol de figuras fundamentales como Eva Perón y de los movimientos de mujeres que, desde principios del siglo XX, no dejaron de exigir igualdad política.

La música también acompaña este recorrido: voces argentinas de todos los tiempo interpretan canciones que hablan de libertad, derechos y de la fuerza de las mujeres en la historia.