A 74 años de la muerte de Enrique Santos Discépolo

Fue actor, compositor, director de cine y teatro, un artista integral, también conocido como Discepolín, nació el 27 de marzo de 1901 en el barrio porteño de Balvanera.

Si bien se lo identifica por componer los tangos "Yira, Yira", "Uno", "Cambalache" y "Cafetín de Buenos Aires", realizó una importante cantidad de películas y obras teatrales.

En 1917 debutó como actor en Chueco Pintos, de Armando Discépolo, su hermano y Rafael José de Rosa y; al año siguiente, estrenó su primera obra teatral El Duende, escrita junto a Mario Folco, en el Teatro Nacional.

Tuvo un fuerte compromiso social, razón por la cual sus obras reflejaron los conflictos de la época y las necesidades del pueblo.

En paralelo a su vida teatral, que desarrolló tanto en Buenos Aires como en Montevideo, escribió letras de tango en las cuales mostró las dificultades económicas y sociales de los años `20 y `30, y así nació por ejemplo "Qué Vachaché":

En 1928 escribió "Esta noche me emborracho", siendo Azucena Maizani quien le dio voz, obteniendo un rotundo éxito, el primero para Discépolo.

A partir de ese momento comenzó a tener un importante reconocimiento entre las figuras del tango; más tarde estrenó "Chorra", y Tita Merello convirtió en éxito "Qué Vachaché".

En 1935 compuso para la película Alma de Bandoneón, uno de sus tangos emblemáticos "Cambalache":

En las siguientes décadas escribió sus tangos más notables: "Desencanto", "Uno", con música de Mariano Mores, y "Canción desesperada".

En lo que respecta al cine, actuó en la película Mateo, de Daniel Tinayre, y Melodías Porteñas, para la cual, además, compuso dos temas: uno con el mismo nombre del largometraje y "Condena".

Como director estrenó su primera película titulada Cuatro Corazones, por la que no obtuvo buenas críticas y hacia 1940 dirigió otras dos películas: Caprichosa y millonaria y Un señor Mucamo.

Más tarde, se estrenó Fantasma de Buenos Aires, también bajo su dirección, y una de las películas de Nini Marshal: Cándida, la mujer del año, donde también escribió el guión.

La última película de Discepolín como actor y guionista fue El Hincha, que se estrenó en 1951 y dejó una serie de frases inolvidables que definen al hincha de fútbol argentino.

Fue muy criticado por sus pares a partir de la amistad con el Gral. Juan Domingo Perón y el cariño que sentía por Evita; pero defendió con convicción, ironía y vehemencia lo que para él era un avance en el campo de lo político y social.

Murió la noche del 23 de diciembre de 1951, en su casa, a raíz de un síncope cardíaco.

Lo recordamos a través de un retrato elaborado por el Área de Contenidos y conservado en el Archivo Histórico de Radio Nacional.