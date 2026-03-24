SOCIEDAD

24/03/2026

A 50 años del último golpe militar el Gobierno difundió el video "Las víctimas que quisieron esconder"

En el aniversario de los 50 años del golpe militar de 1976, el Gobierno difundió un video institucional, a través de su canal de YouTube, titulado "Las víctimas que quisieron esconder" . Participan del mismo Miriam Fernández, hija de desaparecidos, quien fue revictimizada por el Estado Nacional y obligada a someterse a un estudio de ADN para determinar su identidad; y Arturo C. Larrabure, hijo de Argentino del Valle Larrabure, militar del Ejército Argentino, secuestrado el 11 de agosto de 1974 y asesinado en cautiverio por la guerrilla.