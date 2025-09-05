A 50 años del concierto despedida de Sui Generis

Con dos shows, el mismo 5 de septiembre de 1975, Adiós Sui Generis en el Luna Park marcó un hito que agotó las entradas en tiempo récord.

Aquella noche, Charly García y Nito Mestre se despedían ante su público del dúo más exitoso del joven rock nacional.

La primera función se llevó a cabo a las 20:30 horas, con una asistencia de 14.600 personas y ante la abrumadora demanda, hubo un segundo show, que comenzó después de las 23:00 y reunió a otras 11.000 personas.

El evento se convirtió en uno de los recitales más largos en la historia del rock argentino, comparable solo con otros hitos como el concierto de Luis Alberto Spinetta y Las Bandas Eternas.

Fue registrado por cuatro cámaras, bajo la dirección de Bebe Kamin, quien más tarde lanzó una película documental sobre el concierto que se convirtió en una pieza fundamental para preservar la memoria de aquella noche.

La despedida también fue inmortalizada en un disco doble, que capturó la intensidad emocional del evento.

Entre las canciones más emblemáticas de esa noche, se destacaron "Rasguña las piedras" y "Canción para mi muerte", clásicos que consolidaron a Sui Generis como el grupo que marcó a toda una generación.

Recordamos este concierto emblemático a partir de registros sonoros conservados en el Archivo Histórico de Radio Nacional.