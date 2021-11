A 49 años del regreso de Juan Domingo Perón al país

El 17 de noviembre de 1972, el ex presidente Juan Domingo Perón volvió a la Argentina luego de 17 años de exilio a partir del golpe de Estado que en 1955 lo había derrocado.

Aquel día, una de las movilizaciones más grandes de la historia argentina se volcó a las calles para recibir a su líder pero no pudo acceder al aeropuerto de Ezeiza, cercado por soldados del Ejército y efectivos de la policía.

El avión que traía a Perón proveniente de Roma, Italia, aterrizó a las 11.20 y lo acompañaba una comitiva de 154 hombres y mujeres.

Entre ellos, había 22 presidentes provinciales del Partido Justicialista y del distrito capital; miembros retirados de las Fuerzas Armadas; de la Confederación General del Trabajo, las 62 Organizaciones, empresarios, exfuncionarios y legisladores, científicos y artistas.

El gobierno de facto había declarado aquel 17 de noviembre como día no laborable, prohibiendo las concentraciones y solo permitiendo el acceso al aeropuerto de Ezeiza como “invitado especial”.

El sindicalismo, por su parte, había dispuesto un paro general, convirtiendo a la CGT en el lugar central del Operativo Retorno.

Con la impotencia por la derrota que significaba la vuelta de Perón, el presidente de facto, Alejandro Agustín Lanusse lo retuvo en el Hotel de Ezeiza hasta la madrugada del día siguiente, cuando decidió liberarlo.

Pero el líder del movimiento peronista sólo permaneció 29 días en Buenos Aires y partió nuevamente a España, desde donde retornó definitivamente el 20 de junio de 1973.

Casi un mes después, el entonces presidente Héctor Cámpora renunció a su cargo para facilitar la convocatoria a elecciones en las que Perón se impuso por el 62 por ciento de los votos, accediendo a su tercera y última presidencia.

Recordamos aquella jornada del 17 de noviembre de 1972, símbolo de la resistencia y la militancia fortalecida por casi 20 años de proscripción del peronismo, a partir de testimonios conservados en el Archivo Histórico de Radio Nacional.



FICHA TÉCNICA

Testimonios y música

`Milonga del Proscripto´ (Francisco y Oscar Rovito) por Leonor Benedetto

1972-07-07 Lanusse, Alejandro A. (Presidente de facto) Cena de Camaradería de las FFAA (Colegio Militar)

`Movilizar Organizar´ por Daniel Barberis

1972-08-22 Sobrevivientes de la Masacre de Trelew - Conferencia de Prensa (Aeropuerto de Trelew)

1972-11-05 Cámpora, Héctor J. (Secretario de Perón) El cronista Ovidio Martínez anuncia el regreso de Perón al país (Aeropuerto de Ezeiza)

1972-11-08 Cámpora, Héctor J (Secretario de Perón) Anuncia fecha del regreso de Perón a la Argentina

`Triunfo del cuero´ (Alejandro Mayol) por Marilina Ross

1972-11-07 Lanusse, Alejandro A. (Presidente de Facto) Promete garantías para el regreso de Perón a la Argentina (Cadena Nacional)

1972-11-13 Villarruel, Sergio (Cronista) Se refiere al retorno de Juan Perón a la Argentina (Madrid)

1972-11-15 Abal Medina, Juan Manuel (Secretario General Movimiento peronista) Carta de Perón

1972-11-13 Villarruel, Sergio (Cronista) Se refiere al retorno de Juan Perón a la Argentina (Madrid)

`Aquí están, éstos son´ por Francisco Rovito y Oscar Rovito

1972-11-16 Villarruel, Sergio (Periodista) Operativo Retorno (Roma - Italia)

1972-11-16 Favio, Leonardo (Cineasta) y Sergio Villarruel (Periodista) Operativo Retorno (Roma - Italia)

1972-11-16 Villarruel, Sergio (Periodista) Lorenzo, Miguel (Gremialista) Operativo Retorno (Roma - Italia)

1972-11-16 Perón, Juan Domingo (Ex Presidente) Conferencia de Prensa (Roma – Italia)

1972-11-17 Perón, Juan Domingo (Ex Presidente) Regreso del Exilio (Avión)

1972-11-17 Maidana, Roberto (Cronista) Arribo a La Argentina (Ezeiza)

1972-11-17 Sanfilipo, José (Jugador de Futbol) Maidana, Roberto (Cronista) Arribo a La Argentina (Ezeiza)

1972-11-17 Cachazú, Abel (Boxeador) Maidana, Roberto (Cronista) Arribo a La Argentina (Ezeiza)

1972-11-17 Cámpora, Héctor J (Secretario de Perón) Retorno de Juan Domingo Perón (Ezeiza)

`Hasta la toma del poder´ (Piero y Marilina Ross) por Piero

1972-11-17 Lanusse, Alejandro A. (Presidente de facto) Mensaje al Primer Cuerpo de Ejército sobre la llegada de Perón a la Argentina (Palermo - Bs As)

Edición: Fabián Panizzi