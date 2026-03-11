A 45 años de Queen en Argentina: publican un libro con material inédito sobre la visita

A 45 años de la histórica visita de Queen a la Argentina, un nuevo libro que se publicará el 15 de marzo reconstruye uno de los episodios más recordados del rock internacional en el país. La publicación reúne documentos, imágenes inéditas y testimonios que permiten volver sobre los once días en que la banda británica encabezada por Freddie Mercury dejó una marca profunda en la escena musical local.

Iván Petracchi y Lucas Pan, autores del libro Queen en la Argentina, dialogaron con el equipo de Korol en el aire y repasaron el proceso de investigación que permitió reconstruir detalles poco conocidos de aquella gira que en 1981 reunió a miles de fanáticos y se convirtió en un acontecimiento cultural para el país.

La visita de Queen se produjo en marzo de 1981 y estuvo compuesta por una serie de conciertos en Buenos Aires y Mar del Plata que marcaron un momento histórico para el rock en Argentina. En un contexto político particular, la presencia de una de las bandas más importantes del mundo generó una fuerte repercusión entre el público y en los medios de comunicación.

Además, se sumó a la entrevista Lisandro Ruíz y recordó cuando su padre compró la camiseta de la Selección Argentina a Freddie Mercury en un local porteño.

El libro presenta fotografías nunca antes publicadas, manuscritos originales, objetos vinculados a la gira y una serie de testimonios que permiten reconstruir el clima que rodeó aquellas presentaciones y el impacto que tuvieron en la cultura musical argentina.

La investigación también pone en valor el vínculo que se generó entre el público argentino y la banda, una relación que con el paso del tiempo se convirtió en parte de la memoria colectiva del rock nacional y del legado internacional de Queen.

La presentación oficial del libro será el 15 de marzo a las 19:30 en The Roxy Bar & Grill (Av. Álvarez Thomas y Av. Federico Lacroze).