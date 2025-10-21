A 40 años de “Volver al Futuro”: lo que el cine imaginó y la realidad cumplió

En Primera Versión, Pablo Vázquez recordó el Back to the Future Day, fecha que celebra cada 21 de octubre el viaje temporal más famoso del cine. Este 2025 se cumplen 10 años desde aquel día en que Marty McFly y el Dr. Emmet Brown llegaron al “futuro” —el 21 de octubre de 2015— en Volver al Futuro II, y 40 años del estreno del primer film, lanzado en 1985 bajo la dirección de Robert Zemeckis y con Michael J. Fox y Christopher Lloyd como protagonistas.

Durante el relato, Vázquez repasó qué predicciones de la película se cumplieron, cuáles fueron superadas y qué sueños del futuro aún están pendientes. Entre los aciertos más recordados aparecen las videollamadas, las gafas inteligentes, los drones, los asistentes de voz y las pantallas táctiles.

Sin embargo, todavía se adeudan los autos voladores, las chaquetas que se ajustan solas y el mítico hoverboard que sigue siendo una fantasía pop. “El futuro que imaginamos hace 40 años ya llegó en muchos sentidos —reflexionó Vázquez—, pero lo que nunca se pierde es la emoción de soñar con lo que viene.”

Una mirada nostálgica, divertida y curiosa sobre cómo el cine moldeó nuestra idea del porvenir.