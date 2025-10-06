PRIMER DISCO DE LOS REDONDOS

06/10/2025

A 40 años de Gulp!, clásico del rock argentino

En la emisión en español de RAE,  Juan Sixto repasa el disco que marcó el inicio de una de las bandas más emblemáticas del rock argentino: Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

A cuarenta años del lanzamiento de Gulp! —editado en 1985—, el programa recorre tema por tema las canciones que dieron forma a una estética única, en un momento de transición política y cultural en la Argentina, recién salida de la dictadura y con una juventud que buscaba nuevas formas de expresión.

Entre canción y canción, se cuentan anécdotas de la grabación, se recuerda el clima social de la época y se destacan las ideas que inspiraron al Indio Solari, Skay Beilinson y a la comunidad "ricotera" (como se hacen llamar sus seguidores), que comenzaba a gestarse en los márgenes del circuito comercial.

Este especial de RAE invita a redescubrir Gulp! no solo como un disco, sino como el manifiesto inicial de una manera de entender el arte, la independencia y la libertad creativa.

 

 