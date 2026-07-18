Se cumplen 32 años del atentado a la sede de la AMIA

85 personas murieron y más de 300 resultaron heridas por la explosión de un coche bomba contra el edificio de la Asociación Mutual Israelita Argentina, el 18 de julio de 1994.

El ataque terrorista ocurrió a las 9.53 de aquel viernes y destruyó la sede de la mutual judía en Pasteur 633, de la Ciudad de Buenos Aires, además de causar serios daños en los inmuebles cercanos

El 4 de julio de 2024, el Senado de la Nación sancionó la ley que declara Día de Duelo Nacional el 18 de julio de cada año, en homenaje a las víctimas del atentado terrorista.

El texto establece que ese día, “la Bandera Nacional permanecerá izada a media asta en los edificios y lugares públicos” y que “el Ministerio de Educación, mediante el Consejo Federal de Educación, en coordinación con las autoridades educativas de las provincias y la Ciudad de Buenos Aires, dispondrá los medios necesarios a fin de que los establecimientos de educación pública primarios y secundarios de gestión estatal y privada, organicen y desarrollen actividades conmemorativas para dicha fecha”.

La idea, planificación y ejecución del atentado fue acreditada por la justicia argentina a manos de integrantes de Hezbollah, y una conexión local pero ninguna persona ha sido condenada.

Recordamos este nuevo aniversario del atentado con registros sonoros conservados en el Archivo Histórico de Radio Nacional.

FICHA TÉCNICA

Música y testimonios:

Otra vez más -se desangra- (P Aznar) Pedro Aznar [1995 del Álbum “David y Goliat”]

1994-07-18 Canai, Martín (Movilero) Gutiérrez, Mónica (Periodista) Atentado AMIA (Radio Del Plata)

1994-07-20 Menem, Carlos S (Presidente de La Nación) Atentado AMIA (Despacho Presidencial)

Edición: Fabián Panizzi