Se cumplen 32 años del atentado a la sede de la AMIA

85 personas murieron y más de 300 resultaron heridas por la explosión de un coche bomba contra el edificio de la Asociación Mutual Israelita Argentina, el 18 de julio de 1994.
Podcast: Bajar
Suscribirse en Apple Podcasts | Spotify | RSS | ¿Qué es Nacional Podcasts?
El ataque terrorista ocurrió a las 9.53 de aquel viernes y destruyó la sede de la mutual judía en Pasteur 633, de la Ciudad de Buenos Aires, además de causar serios daños en los inmuebles cercanos
El 4 de julio de 2024, el Senado de la Nación sancionó la ley que declara Día de Duelo Nacional el 18 de julio de cada año, en homenaje a las víctimas del atentado terrorista.
El texto establece que ese día, “la Bandera Nacional permanecerá izada a media asta en los edificios y lugares públicos” y que “el Ministerio de Educación, mediante el Consejo Federal de Educación, en coordinación con las autoridades educativas de las provincias y la Ciudad de Buenos Aires, dispondrá los medios necesarios a fin de que los establecimientos de educación pública primarios y secundarios de gestión estatal y privada, organicen y desarrollen actividades conmemorativas para dicha fecha”.
La idea, planificación y ejecución del atentado fue acreditada por la justicia argentina a manos de integrantes de Hezbollah, y una conexión local pero ninguna persona ha sido condenada.
Recordamos este nuevo aniversario del atentado con registros sonoros conservados en el Archivo Histórico de Radio Nacional.
FICHA TÉCNICA
Música y testimonios:
Otra vez más -se desangra- (P Aznar) Pedro Aznar [1995 del Álbum “David y Goliat”]
1994-07-18 Canai, Martín (Movilero) Gutiérrez, Mónica (Periodista) Atentado AMIA (Radio Del Plata)
1994-07-20 Menem, Carlos S (Presidente de La Nación) Atentado AMIA (Despacho Presidencial)
Edición: Fabián Panizzi