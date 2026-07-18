Espacio para la memoria ARCHIVO PRESENTE: DÍA X DÍA

18/07/2026

Se cumplen 32 años del atentado a la sede de la AMIA

85 personas murieron y más de 300 resultaron heridas por la explosión de un coche bomba contra el edificio de la Asociación Mutual Israelita Argentina, el 18 de julio de 1994.

Podcast: Bajar

Suscribirse en Apple Podcasts | Spotify | RSS | ¿Qué es Nacional Podcasts?

El ataque terrorista ocurrió a las 9.53 de aquel viernes y destruyó la sede de la mutual judía en Pasteur 633, de la Ciudad de Buenos Aires, además de causar serios daños en los inmuebles cercanos

El 4 de julio de 2024, el Senado de la Nación sancionó la ley que declara Día de Duelo Nacional el 18 de julio de cada año, en homenaje a las víctimas del atentado terrorista.

El texto establece que ese día, “la Bandera Nacional permanecerá izada a media asta en los edificios y lugares públicos” y que “el Ministerio de Educación, mediante el Consejo Federal de Educación, en coordinación con las autoridades educativas de las provincias y la Ciudad de Buenos Aires, dispondrá los medios necesarios a fin de que los establecimientos de educación pública primarios y secundarios de gestión estatal y privada, organicen y desarrollen actividades conmemorativas para dicha fecha”.

La idea, planificación y ejecución del atentado fue acreditada por la justicia argentina a manos de integrantes de Hezbollah, y una conexión local pero ninguna persona ha sido condenada.

Recordamos este nuevo aniversario del atentado con registros sonoros conservados en el Archivo Histórico de Radio Nacional.

FICHA TÉCNICA

Música y testimonios:

Otra vez más -se desangra- (P Aznar) Pedro Aznar [1995 del Álbum “David y Goliat”]

1994-07-18 Canai, Martín (Movilero) Gutiérrez, Mónica (Periodista) Atentado AMIA (Radio Del Plata)

1994-07-20 Menem, Carlos S (Presidente de La Nación) Atentado AMIA (Despacho Presidencial)

Edición: Fabián Panizzi