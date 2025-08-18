A 32 años de Radio Olmos, el histórico recital en el penal de Olmos

En esta emisión de Academia de Distorsión, Hernán Espejo y Charly Subosky recuerdan los 32 años de Radio Olmos, histórico recital en el Penal de Olmos donde Lethal (foto), Hermética, Massacre, Attaque 77, Pilsen, A.N.I.M.A.L. y los ingleses Uk Subs tocaron para los reclusos de esa cárcel.

Sorpresa en Academia: Leo García mandó un mensaje para pedir un tema punk.

En nuestra sección de bandas nuevas presentamos a Disputa y a Mercürio. Además sonaron Serpentor, Dragonauta, Amor Indio, Don Cornelio y la Zona y Witchtrap (Colombia).