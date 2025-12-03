A 30 años del Racing vs Boca del apertura de 1995, "el mago" Capria recordó como "única" esa victoria

El exfutbolista argentino que jugó tanto en Racing como en Peñarol, Rubén "Mago" Capria habló con el equipo de Pasión Nacional sobre el próximo partido que disputará su ex equipo contra Boca Juniors por el Torneo Clausura. Pero también recordó el partido del 3 de diciembre de 1995, cuando el equipo de Avellaneda le ganó a Boca Juniors por 6 a 4 en el torneo Apertura.

"Jugué 520 partidos en primera división, pero ese día sentí que me pagó todo el esfuerzo que hice en esa época. Fue un escenario ideal con Maradona en frente. El valor de una victoria te lo da el kilate de un rival", expresó.

"Fue un noche soñada y tengo imágenes de mis compañeros inolvidables. Eso es algo que no veo en el fútbol actual, que es mucho más individual", agregó.