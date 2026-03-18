A 30 años de la muerte de Niní Marshall

Marina Esther Traverso, su verdadero nombre, murió el 18 de marzo de 1996, a los 92 años.

Su apodo "Niní" surgió de "Marinina", como la llamaba su familia de pequeña mientras que su apellido une la primera sílaba del nombre y el apellido de su marido, Marcelo Salcedo, al que se le agregó una «h» y una «l» formando Marshall.

Actriz, guionista, comediante, creadora de personajes inolvidables, Niní se animó al lunfardo y selló un lenguaje propio, con gracia y contenido.

Había nacido el 1 de junio de 1903, en el barrio porteño de Caballito, en el hogar de inmigrantes asturianos de Pedro Traverso y María Ángela Pérez, sus padres.

Desde los cuatro años demostró su interés por la actuación y estudió danzas españolas, pintura, dibujo, canto, piano, e idiomas como francés, alemán e inglés.

Creó personajes que reflejaban la inmigración europea del siglo XXI y mostraban, de manera exagerada, características de las distintas clases sociales.

Uno de los emblemáticos fue Catita, una mujer típica de conventillo proveniente de una familia italiana, que nace en 1937 a partir de la dupla con Juan Carlos Thorry en Radio El Mundo.

Cándida Loureiro Ramallada, una empleada doméstica gallega que se expresaba de manera errónea, fue creada por Niní en el año 1934 para el programa “El chalet de Pipita” en Radio Municipal.

Otros de los personajes fueron Doña Pola, estereotipo de la colectividad judía; Mónica Bedoya Hueyo de Picos Pardos Sunsuet Crostón, típica mujer de clase alta y superficial; Niña Jovita, una solterona pasada de moda y Gladys Minerva Pedantoni, la alumna más aplicada de la clase.

50 años de carrera profesional marcaron su trayectoria y abarcaron radio, teatro, cine y televisión.

La última aparición pública de Marshall fue en diciembre de 1995 cuando, visiblemente débil y frágil, asistió al Teatro Nacional Cervantes para acompañar a su amiga Libertad Lamarque en un homenaje.

Recordamos la figura de Niní y el encanto de sus personajes, a través de un retrato elaborado por el Área de Contenidos y conservado en el Archivo Histórico de Radio Nacional.

Edición: Fabián Panizzi