A 29 años del asesinato de José Luis Cabezas

El reportero gráfico de la revista Noticias fue asesinado en el partido bonaerense de General Madariaga, mientras realizaba la cobertura periodística de la temporada de verano.

El homicidio ocurrió la madrugada del 25 de enero de 1997 luego de que trabajara con su cámara en una fiesta realizada en la casa del empresario postal Oscar Andreani, en Pinamar.

El cuerpo de José Luiz Cabezas fue hallado en una cava a la altura del kilómetro 385 de la ruta 11: estaba calcinado en su propio auto, tenía las manos esposadas y dos proyectiles de un arma calibre 32 en su cavidad craneana.

En marzo de 1996, la revista de la Editorial Perfil había publicado en su tapa una fotografía lograda por Cabezas que sacó del anonimato al empresario Alfredo Yabrán, autor intelectual del crimen.

Ese hecho, según determinó una posterior investigación judicial, constituyó una afrenta que el entonces propietario de la firma OCA no estaba dispuesto a perdonar.

El subcomisario Gustavo Prellezo, autor material del asesinato, fue condenado a prisión perpetua en el primer juicio que terminó en febrero de 2000, junto a otros policías, pero recuperó la libertad en 2017.

Gregorio Ríos, jefe de la custodia de Yabrán, considerado el autor "inmediato", fue condenado a perpetua pero recibió la libertad condicional en 2008.

También fueron condenados otros efectivos, en un segundo juicio realizado en 2002, por haber liberado la zona al momento del crimen.

Sergio González, José Luis Auge, Horacio Braga y Héctor Retana, integrantes de la Banda de los Horneros, contratados para secuestrar a Cabezas, fueron condenados a perpetua en el primer juicio aunque a partir de 2003 se les redujo las penas por la ley del "2x1" y recibieron morigeraciones de la prisión, a excepción de Retana, quien murió en 2001 de SIDA en la cárcel.

Yabrán no llegó a ser juzgado porque se suicidó en 1998.

Como cada año en esta fecha, la familia y amigos de José Luis recordarán al reportero gráfico en el monolito ubicado frente a la terminal de micros de la ciudad de Pinamar.

Recordamos esta fecha a partir de testimonios conservados en el Archivo Histórico de Radio Nacional.

FICHA TÉCNICA

Testimonios y música

Con la Nevada (H Rodríguez) por Héctor Chucu Rodríguez [2009 del Álbum “Vertientes”]

1999-12-14 Juicio por el asesinato de Cabezas

2004-12-15 Marotti de Cabezas, Norma (Madre de José Luis) Conferencia de Prensa

2004-12-15 Cabezas, Gladys (Hermana de José Luis) Conferencia de Prensa

Una bala de luz - Guillermo Cantón [2017 del Álbum “Gallo Pampa”]

Edición: Fabián Panizzi