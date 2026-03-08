A 27 años de la muerte del escritor Adolfo Bioy Casares

El escritor argentino nació en Buenos Aires el 15 de septiembre de 1914 y murió el 8 de marzo de 1999.

Desde muy joven se interesó por las letras y la gran biblioteca con la que contaba su familia le sirvió para acercarse a la literatura argentina y a los clásicos de la literatura universal, incluso en sus lenguas originales, como el inglés y el francés.

En 1932, Victoria Ocampo le presentó a Jorge Luis Borges con quien entabló una amistad personal y literaria de por vida.

Posteriormente, escribirían muchas obras en colaboración, utilizando varios seudónimos: C.I. Lynch, B. Suárez Lynch y el más conocido de todos, Honorio Bustos Domecq.

En 1940, Bioy Casares se casó con la hermana de Victoria, Silvina Ocampo, pintora y escritora, perteneciente a una conocida familia de intelectuales argentinos.

Se hizo mundialmente conocido a partir, esencialmente, de la publicación de su novela La invención de Morel, en 1941.

Bioy Casares fue propulsor del género fantástico y el rescate del relato por sobre lo descriptivo y muchas de sus obras fueron llevadas al cine y sus novelas y cuentos, traducidas en numerosas lenguas.

En 1990 obtuvo el Premio Miguel de Cervantes, máximo galardón de las letras hispánicas.

Recordamos a Bioy Casares a partir de un retrato elaborado por el Área de Contenidos y conservado en el Archivo Histórico de Radio Nacional.

FICHA TÉCNICA

Música:

Contrapunteando (E Rovira) por Eduardo Rovira [1961 del Álbum “Tango Vanguardia”]

Todo Ayer (R Mederos) por Rodolfo Mederos y Generación Cero [1977 del Álbum “De Todas Maneras”]

Milonga De Gauna (J Roos) por Jaime Roos [1997 Banda Original de Sonido de “El Sueño de los Héroes”]

Ciudad Triste (E Rovira) por Trío Rovira [1966 del Álbum “Tango en la Universidad”]

A Evaristo Carriego (E Rovira) por Trío Rovira [1966 del Álbum “Tango en la Universidad”]

Milonga de Gauna (Jaime Roos) por Adriana Varela y Quinteto de Guitarras [2009 del Álbum “Docke”]

Edición: Fabián Panizzi