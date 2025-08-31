A 26 años de la tragedia de LAPA

El vuelo 3142 de LAPA se estrelló en el Aeroparque Jorge Newbery, de la ciudad de Buenos Aires, el 31 de agosto de 1999 a las 20:54, cuando despegaba hacia la ciudad de Córdoba, causando la muerte de 65 personas.

Al iniciar el carreteo para despegar, en la cabina del avión comenzó a sonar una alarma -ignorada por los pilotos- que indicaba que los flaps se hallaban retraídos, lo que le impediría al aparato levantar vuelo.

Imposibilitados de frenar al final de la pista, el avión rompió las vallas del perímetro, cruzó la costanera Rafael Obligado e impactó contra máquinas viales y un terraplén cercano al campo de golf, frente al aeropuerto.

En la investigación intervino la Junta de Investigación de Accidentes de Aviación Civil, que contó con asistencia de NTSB norteamericana -Junta Nacional de Seguridad del Transporte, por su sigla en inglés-.

El informe final estableció que "la tripulación de vuelo del LAPA 3142 olvidó extender los flaps para iniciar el despegue, y desestimó la alarma sonora que avisaba sobre la falta de configuración para esa maniobra".

El juicio por las muertes estuvo a cargo del Tribunal Oral Federal 4, empezó en 2008, pasaron 1200 testigos y 23 meses después, en marzo de 2010, fueron condenados a tres años de prisión en suspenso por delito de estrago culposo agravado Valerio Francisco Diehl, ex gerente de operaciones, y Gabriel María Borsani, ex jefe de la línea 737.

En tanto, fueron absueltos Gustavo Andrés Deutsh, ex presidente de la empresa LAPA; a Ronaldo Patricio Boyd, ex vicepresidente; a Fabián Mario Chionetti, ex gerente de operaciones, y a Nora Silvina Arzeno, ex jefa de personal.

Además, sobreseyeron a Damián Carlos Peterson y Diego Alfonso Lentino, ex miembros de la Fuerza Aérea.

La sentencia fue apelada por los fiscales y la querella de los familiares de las víctimas pero, meses después, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictaminó que la causa había prescripto.

Recordamos la tragedia de LAPA, una de las más graves de la historia aeronáutica argentina, a partir de un informe elaborado por el Área de Contenidos y conservado en el Archivo Histórico de Radio Nacional.