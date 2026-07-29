A 26 años de la muerte del Dr. René Favaloro

Fue un cardiocirujano que logró reconocimiento mundial por haber desarrollado el bypass coronario.

René Favaloro nació en 1923 en una casa humilde del barrio “El Mondongo” de ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires; y, con apenas cuatro años comenzó a manifestar su deseo de ser “doctor”.

Su abuela materna le transmitió el amor por la tierra y la emoción de ver el fruto de las semillas, y a ella dedicaría su tesis del doctorado: “A mi abuela Cesárea, que me enseñó a ver belleza hasta en una pobre rama seca”.

En 1936, después de un riguroso examen, Favaloro entró al Colegio Nacional de La Plata y, al finalizar la escuela secundaria, ingresó en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata.

El practicantado, lo que actualmente se conoce como residencia, la hizo en el Hospital Policlínico, centro médico de una amplia zona de influencia que recibía los casos complicados de casi toda la provincia de Buenos Aires.

En 1950 se trasladó a Jacinto Aráuz, un pequeño pueblo de 3.500 habitantes en la zona desértica de La Pampa, para reemplazar al único médico que atendía a la población, el doctor Dardo Rachou Vega, quien estaba enfermo.

Favaloro leía con interés las últimas publicaciones médicas; cada tanto volvía a La Plata para actualizar sus conocimientos e, impactado con las primeras intervenciones cardiovasculares, decidió hacer una especialización en cirugía torácica en la Cleveland Clinic, en Estados Unidos.

Al principio la mayor parte de su trabajo se relacionó con la enfermedad valvular y congénita, pero su búsqueda del saber lo llevó por otros caminos y, a comienzos de 1967, Favaloro comenzó a pensar en la posibilidad de utilizar la vena safena en la cirugía coronaria.

La estandarización de esta técnica, llamada del bypass o cirugía de revascularización miocárdica, fue el trabajo fundamental de su carrera, lo cual hizo que su prestigio trascendiera los límites de ese país, ya que el procedimiento cambió radicalmente la historia de la enfermedad coronaria.

Favaloro regresó a la Argentina en 1971, con el sueño de desarrollar un centro de excelencia similar al de la Cleveland Clinic, que combinara la atención médica, la investigación y la educación.

En 1975, con ese objetivo y junto a otros colaboradores, creó la Fundación Favaloro en la cual se formaron más de cuatrocientos cincuenta residentes provenientes de todos los puntos de la Argentina y de América latina.

En 1992 se inauguró en Buenos Aires el Instituto de Cardiología y Cirugía Cardiovascular de la Fundación Favaloro, entidad sin fines de lucro.

Con el lema “Tecnología de avanzada al servicio del humanismo médico” allí se brindan servicios altamente especializados en cardiología, cirugía cardiovascular y trasplante cardíaco, pulmonar, cardiopulmonar, hepático, renal y de médula ósea, además de otras áreas.

El 29 de julio de 2000, Favaloro se suicidó en su departamento debido a la crisis financiera que atravesaba su Fundación por el retraso en el pago de las obras sociales, según lo describió en una carta que dejó para explicar aquella decisión extrema.

Lo recordamos a partir de un informe elaborado por el Área de Contenidos y conservado en el Archivo Histórico de Radio Nacional.

Edición: Fabián Panizzi