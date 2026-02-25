A 21 años de la muerte de Pappo

El músico y guitarrista sufrió un accidente de tránsito cuando, junto a su hijo, viajaban, cada uno en su moto, por la ruta 5 hacia la localidad bonaerense de Luján, en la madrugada del 25 de febrero de 2005.

En un momento, las motos se tocaron haciendo que Pappo perdiera el control, cayera en el asfalto y fuera embestido por un automóvil recibiendo graves heridas que le provocaron la muerte.

Aquel 25 de febrero, a la tarde, su cuerpo fue llevado en caravana desde su casa de La Paternal hasta el cementerio de La Chacarita, acompañado por más de 3000 fanáticos y amigos.

Norberto Aníbal Napolitano nació el 10 de Marzo de 1950 y fue definido como la gran guitarra del rock argentino, que creó todo un estilo ligado al blues y al rock pesado.

Sus bandas fundamentales, Pappo's Blues y Riff, y sus participaciones en los Abuelos de la Nada y Los Gatos, entre otros proyectos, dan cuenta de ese itinerario artístico y vital.

Lo recordamos en esta fecha a partir de su propio testimonio conservado en el Archivo Histórico de Radio Nacional.

FICHA TÉCNICA

Testimonios:

Pappo cuenta cómo se hizo `Buscando un amor´

Norberto 'Ruso' Verea, Periodista, recuerda a Pappo el día de su muerte.

Litto Nebbia, cantautor, reflexiona sobre Pappo en 2013, en vísperas del aniversario de su muerte

Música:

`Buscando un Amor´ – Pappo [2003 del Álbum “Buscando un Amor”]

`El Viejo´ – Pappo y La Renga [2000 del Álbum “Pappo y Amigos”]

`Desconfío de la Vida´ - Pappo y Vicentico [2000 del Álbum “Pappo y Amigos”]

`Pappo Blues´ - Javier Martínez [2017 en Vivo en Nacional Rock]

Edición: Fabián Panizzi