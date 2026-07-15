A 20 años del caso Skanska, Carlos Russo recordó cómo se descubrió la trama de coimas

El periodista Carlos Russo, quien reveló la investigación del caso Skanska, dialogó con Nico Yacoy y el equipo de Radio Nacional al cumplirse 20 años del escándalo.

En este marco, recordó cómo descubrió el mecanismo de presuntas coimas vinculado a la ampliación de los gasoductos durante el gobierno de Néstor Kirchner.

“El caso Skanska mostró por primera vez el mecanismo de empresas fantasmas utilizadas para canalizar pagos ilegales en la obra pública”, explicó Russo al repasar la investigación que publicó en noviembre de 2006.

El periodista sostuvo que la operatoria consistía en la utilización de firmas sin actividad real, oficinas ni estructura, contratadas por la empresa constructora para justificar pagos que luego eran destinados a funcionarios públicos.

“La empresa ganaba la licitación y después contrataba a estas firmas espectrales, que terminaban siendo el vehículo para el pago de las coimas”, detalló.

Russo señaló que la investigación demandó varios meses de trabajo y recordó que incluso directivos de Skanska admitieron que la compañía dejaría de participar en obras públicas hasta garantizar condiciones de transparencia.

También entrevistó al responsable de una de las empresas involucradas, quien se encontraba detenido por la causa.

El periodista destacó que el caso marcó un precedente porque permitió comprender por primera vez el funcionamiento de un esquema de corrupción que luego aparecería en otras investigaciones judiciales vinculadas a la obra pública.

“Después ese mecanismo se fue repitiendo en distintas causas, pero Skanska fue el primer caso que permitió entender cómo funcionaba ese sistema”, afirmó.

Finalmente, recordó que tras el escándalo la empresa sueca abandonó el país, luego de haber sido una de las principales constructoras internacionales con participación en importantes proyectos de infraestructura.