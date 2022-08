À 172 ans de la mort du général José de San Martín

José de San Martín, le plus important héros national argentin, mort le 17 août 1850, est commémoré dans tout le pays par des cérémonies officielles, scolaires et religieuses, des défilés militaires et des festivals artistiques.

José Francisco de San Martín y Matorras, dit "Père de la Nation", est né à Yapeyu, province de Corrientes, en 1778.

Son père était membre de l'armée espagnole et a emmené sa famille en Europe lorsque José était enfant. C'est précisément en Espagne où il a suivi une formation militaire et a même combattu l'invasion napoléonienne.

Cependant, il choisit de retourner dans son pays natal pour rejoindre la lutte pour l'indépendance.

En Argentine, il fonde le premier régiment professionnel, les Granaderos, et lutte pour l'émancipation dans la province de Santa Fe et dans le nord, près de l'actuelle Bolivie.

San Martin a mené l'un des plus grands exploits militaires de tous les temps : à la tête d'une armée, il a traversé la cordillère des Andes de Mendoza au Chili, où il a vaincu les forces royalistes et a également libéré le Pérou de la domination espagnole.