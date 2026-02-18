A 108 del nacimiento de Mariano Mores

En el marco de los 108 años del nacimiento de Mariano Mores, la emisión en español de RAE, conducida por Juan Sixto, dedicó un programa especial a repasar la obra de uno de los grandes referentes del tango del siglo veinte. Nacido el 18 de febrero de 1918 en el barrio porteño de San Telmo, Mores dejó una huella profunda como pianista, compositor y director de orquesta.

Durante el programa se recorrieron piezas fundamentales como “Uno” y “Cafetín de Buenos Aires”, creadas junto a Enrique Santos Discépolo, y se analizó el impacto cultural de su estilo, que integró formación clásica y raíz popular.

La emisión puso en valor su proyección internacional y su aporte decisivo a la identidad musical argentina.