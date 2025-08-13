A 100 años del nacimiento de Carlitos Balá, el ídolo infantil que conquistó a generaciones de argentinos

Rubén Cabrera, coleccionista y admirador de Carlitos desde su infancia, habló en Radio Nacional de la figura icónica que representó para las infancias del país durante años.

"Yo soy de Cañada de Gómez, no pude ir nunca al programa de Carlitos Balá. Pero sí fui al teatro. Lo conocí a mis 15 años, y yo coleccioné toda la vida recortes de él. Me invitó al estreno de su película "Un loco en acción" en Buenos Aires", contó.

Cabrera dijo que su humor era orientado a "las familias" con sus juegos de palabras y chistes. "El jugaba con las palabras, observaba a la gente, anotaba todo en su cuadernito", agregó.

"Hace seis meses completé mi colección de revistas de Carlitos Balá. Había anillos, caretas, tengo casi todo del merchandising", contó.