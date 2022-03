A 1 año de la desaparición de Tehuel, elevan la causa a juicio oral

La causa que investiga el homicidio y desaparición del joven trans Tehuel de la Torre, quien fue visto por última vez el 11 de marzo del año pasado en la localidad bonaerense de San Vicente, fue elevada a juicio oral con dos hombres imputados del crimen, al tiempo que se solicita continuar con su búsqueda.

Al respecto, entrevistamos al joven trans Matías Germán Succi quien nos dijo: "Hay personas públicas, policías, etc. que no saben tratar con quienes ejercen su diversidad de género. Hay mucha violencia e intolerancia. A las y los que eligieron una identidad diversa en nuestra sociedad, les digo que sean fuertes, y que sepan que no están solos o solas. A mi me pone muy triste cuando escucho que alguien se suicidó por su identidad de género. Hay que fortalecerse! Y hoy más que nunca nos seguimos preguntando: Dónde este Tehuel?", expresó Matías en la radio pública.

DESCARGAR

PROGRAMA: MUJERES EXTRAORDINARIAS

CONDUCEN: Lola Plaza, Nora Figueroa e Itatí Carrique

PRODUCCIÓN: Vanesa Espinoza

WEB: Josefina Adrover

EMISORA: LRA4 – Radio Nacional Salta

DÍAS DE EMISIÓN: Miércoles de 16 a 17 hs.

DIRECCIÓN: Dolores Plaza