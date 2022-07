85 ANS DE RADIO NATIONALE ARGENTINE

Radio Nationale Argentine fête ses 85 ans et nous le célébrons par une émission festive depuis l'ancien palais des PTT, aujourd'hui le Centre culturel Kirchner, où la première émission de la radio d'État a eu lieu en 1937.

Situé dans le Dôme du Centre culturel Kirchner, le mercredi 6 juillet sera une journée historique, qui débutera à 7 heures du matin avec Darío Villarruel et son programme "Pase lo que pase" sur AM870.

À 9 heures, la diffusion en continu commence avec le cycle "Ahí Vamos", animé par Gisela Busaniche et Carlos Ulanovsky, qui peut être vu sur les canaux YouTube de Radio Nacional, TV Pública, Télam, le Secrétariat des médias et de la communication publique et la plateforme Contar, en plus de Radio Nacional AM870 et les stations de radio provinciales dans tout le pays.

Ce streaming recevra plusieurs invités qui se joindront à la célébration d'un nouvel anniversaire de la fondation de la radio publique, parmi lesquels l'écrivain Pedro Saborido ; la créatrice du programme Las Dos Carátulas, à l'antenne depuis 1950, Nora Massi ; la présentatrice avec 35 ans d'expérience dans la station Nidia Aguirre ; le journaliste Lautaro Maislin ; parmi d'autres figures qui ont fait et font partie de l'antenne de la radio publique. Il y aura également de la musique live avec la présence d'Arbolito et de Chango Spasiuk, et des témoignages de tout le pays.

À 12 heures, Radio Nacional poursuivra les célébrations sur AM870 avec une édition spéciale du programme Panorama Nacional, qui rassemble des témoignages de stations de tout le pays faisant partie de ce que nous appelons Cadena Nacional.

Puis, de 13h à 15h, Radio País, l'émission de Federica Pais avec comme invités les musiciens Franco Luciani et Sandra Mihanovich. De 15h à 17h, Gente de a pie, avec Mario Wainfeld, cette fois accompagné d'Eduardo Aliverti et Esteban Morgado.

Pour clôturer une journée mémorable, de 17 à 19 heures, Luisa Valmaggia animera, comme tous les après-midi, l'Encuentro Nacional, avec Victor Heredia comme invité.