8 de cada 10 empresas fintech utilizan Inteligencia Artificial 

La adopción de inteligencia artificial dejó de ser una promesa para convertirse en una práctica concreta dentro del sector fintech argentino.

Así lo plantea el informe presentado por la Cámara Argentina Fintech, que analiza el nivel de implementación de estas tecnologías, sus principales usos y los desafíos para integrarlas de manera transversal en las organizaciones.

El relevamiento, basado en las respuestas de 112 empresas del sector, muestra un alto grado de incorporación de soluciones basadas en IA, aunque con distintos niveles de madurez.

El 79% de las compañías ya utiliza inteligencia artificial en al menos un proceso operativo, mientras que otro 19% se encuentra en etapa de planificación para implementarla en el corto plazo.

Entre los principales casos de uso se destacan la prevención de fraude, el scoring crediticio y la gestión de riesgos, áreas en las que el 60% de las empresas aplica estas herramientas.

Más de la mitad también emplea IA para automatización de procesos y análisis de datos, con el objetivo de mejorar la eficiencia y optimizar la gestión interna.

No obstante, el informe advierte que la adopción suele ser focalizada. El 68% de las fintech implementa soluciones en áreas o casos específicos, más que como parte de una transformación integral de su modelo operativo.

A pesar de ello, el 95% de las firmas considera que la inteligencia artificial es relevante o muy relevante para alcanzar sus objetivos estratégicos.

Los principales desafíos identificados incluyen la escasez de talento especializado, la calidad y gobernanza de los datos y la necesidad de establecer marcos claros para un uso responsable.

De cara a los próximos años, el sector prevé un impacto creciente de la IA en la optimización de procesos internos, la mejora de la experiencia del cliente y el fortalecimiento de los mecanismos de prevención de fraude y cumplimiento normativo.

El informe subraya la importancia de integrar estas herramientas de manera consistente en los procesos centrales y en la toma de decisiones, con criterios de seguridad, responsabilidad y alineación estratégica.

En conjunto, el estudio refleja que la inteligencia artificial ya forma parte del funcionamiento cotidiano de la industria fintech argentina.

El desafío hacia adelante será consolidar su integración organizacional para aprovechar plenamente su potencial.