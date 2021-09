7 niñas, 7 historias

7 niñas es un podcast federal con 7 protagonistas, mujeres de distintos lugares de la Argentina que se convirtieron en madres antes de los 15 años. Todos los días, entran 7 niñas a salas de partos en distintos rincones de la Argentina. No son casos, no son números. Tienen nombre, tienen historia y aquí la cuentan. La idea, dirección periodística y producción general estuvieron a cargo de Ingrid Beck, Paula Rodríguez y María Florencia Alcaraz. María del Mar Rocha fue la responsable de la postproducción y el diseño sonoro. Carla Detal hizo las ilustraciones de cada capítulo y la portada. Paula Hernández fue la asistente de producción.

Episodio 1: María (Misiones)

La vida de María Ovando se convirtió en noticia en 2012. El nombre de esta mujer de Eldorado, Misiones, apareció en los medios nacionales de la Argentina. Pero el foco no estaba puesto en su maternidad adolescente, ni en los maltratos que sufrió. María estaba sentada en el banquillo de los acusados: señalada y encarcelada por la muerte de su hija. La absolvieron pero casi una década después la volvieron a encarcelar. La periodista misionera Gabriela Ayala fue en busca de su historia.

DESCARGAR

Episodio 2: Felina (Chaco)

Felina Pérez heredó de su mamá la lengua qom y el arte de convertir hojas de palma en canastos. Vive en la ciudad de Castelli, en la provincia del Chaco, en el nordeste argentino donde estudia el profesorado bilingüe. Los fines de semana vuelve a su casa en El Espinillo, en el Impenetrable chaqueño, para visitar a su hijo Ethan. Hoy Felina tiene 23 años, tenía 15 cuando quedó embarazada. La periodista chaqueña Noelia Moreyra fue en busca de su historia.

DESCARGAR

Episodio 3: Dana (Buenos Aires)

Dana Figueroa hoy tiene 19 años. A los 14, mientras cursaba el tercer año de la secundaria quedó embarazada de su novio. Vive con sus padres y su hijo en la localidad Jose León Suarez, partido de San Martín en la provincia de Buenos Aires. ¿Eligió ser madre? ¿Tuvo la posibilidad de decidir? ¿Quiénes la acompañaron en esa decisión? La periodista bonaerense Marcela Ojeda fue en busca de su historia.

DESCARGAR

Episodio 4: Sheila (Córdoba)

Sheila González vive en Villa Dolores, en la provincia de Córdoba, estudia enfermería. Tiene 19 años y es mamá desde los 13. Cursaba el segundo año de la secundaria cuando quedó embarazada después de tener relaciones sin protección con el joven con el que salía, casi 10 años mayor que ella. La periodista cordobesa Paula Hernández fue en busca de su historia.

DESCARGAR

Episodio 5: Cecilia (La Rioja)

Cecilia tenía 15 años cuando quedó embarazada de su novio. Su mamá no quería que se convirtiera en madre, pero tampoco pudo impedirlo. Hoy la hija de Cecilia tiene 12 años y viven juntas en la ciudad de Chilecito, La Rioja. Cuando hablan de educación sexual o cuenta sobre su nacimiento le recuerda que no se arrepiente de haberla tenido, pero le aconseja que no sea madre siendo una niña ¿Pudo elegir libremente la maternidad? ¿Cómo hubiera sido su historia si ese embarazo se interrumpía? La periodista Antonela Sánchez Maltese fue en busca de su historia.

Episodio 6: Marina (Misiones)

Marina Rodriguez nació en la ciudad de San Pedro, al norte de la provincia de Misiones. Con el tiempo se fue a vivir a Oberá, donde forma parte de un grupo de tareferas, que son las mujeres que trabajan en la cosecha de la yerba mate. A los 14 años parió a su primera hija pero no la pudo criar porque se la arrebataron. La periodista Gabriela Ayala fue en busca de su historia.

DESCARGAR

Episodio 7: Camila (Tucumán)

Camila tiene hoy 17 años y es mamá de una nena de más de dos. Ella hoy sueña con seguir estudiando. Quiere ser enfermera u obstetra. Este año termina la secundaria y cuenta que puede hacerlo porque tuvo la ayuda de su familia; su padre, su madre y sus hermanos. Aunque no siempre fue así. Al principio, cuando se enteraron que estaba embarazada, le dejaron de hablar. Ella dice que los entiende. La periodista Valeria Totongi fue en busca de su historia.