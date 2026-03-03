7 de cada 10 padres en Argentina no cumplen con la cuota alimentaria

Siete de cada diez padres en Argentina que deben pagar una cuota alimentaria no lo hace, según un informe realizado por la oficina de Situación de la Niñez y Adolescencia de Unicef de septiembre de 2025. El Código Civil y Comercial de la Nación contempla expresamente la posibilidad de reclamar alimentos a los abuelos. En su artículo 668 establece que "los alimentos a los ascendientes (abuelos) pueden ser reclamados en el mismo proceso en que se demanda a los progenitores". Paula Mayor, abogada especialista en familia y sucesiones y profesora de la UBA, en diálogo con el equipo de Primer Round por Radio Nacional se refirió a este tema.

"La falta de cumplimiento de la cuota alimentaria es una problemática que azota a todo el país en todas las clases sociales. El código se fue ampliando y ha facultado a los jueces a contemplar diferentes medidas que motiven su cumplimiento", dijo.

Mayor explicó que la red de contención de obligación de pago de la cuota alimentaria "se ha ido ampliando". "La cuota alimentaria no es solo el plato de comida de cada día, sino que hablamos de una manuntención integral. También hablamos del esparciomiento, de recreación, que todo niño debe tener para poder progresar", agregó.