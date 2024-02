Hoy en #ModoVerano, Leo Acevedo hizo un bloque dedicado a los 60 años de la presentación de Los Beatles en el Ed Sullivan Show.

El programa fue visto por 73 millones de personas y abrió la puerta de los Estados Unidos a un montón de bandas inglesas como The Kinks, The Animals y The Rolling Stones, lo que se conoció como la Invasión Británica.

Leo Acevedo, lunes a viernes de 10 a 13hs

