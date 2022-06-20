6 月 20 日是阿根廷的国旗日

今天纪念国旗的创建者：曼努埃尔·贝尔格拉诺(Manuel Belgrano)，他于 1820 年 6 月 20 日去世。

他是阿根廷有史以来最重要的政治和军事人物之一，也是 19 世纪初解放进程的关键人物。

他除了抵抗 1806 年和 1807 年的英国入侵和他对 1810 年五月革命的支持以外，还有他关于新国家的提议的先进、自由和进步的思想，贝尔格拉诺的角色在这个国家的历史上是至关重要的。

在阿根廷男人和女人的心中，贝尔格拉诺将永远是我们浅蓝色和白色，中心带有印加太阳国旗的父亲。

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为什么阿根廷国旗是蓝色和白色的？

要了解它是如何创建的，我们必须回顾解放阿根廷的第一阶段，这个阶段几乎所有的西班牙殖民地都处于合法性危机中。

1808年，所有西班牙帝国国家的统治者，西班牙国王费尔南多七世被入侵伊比利亚半岛的拿破仑军队俘虏。

西班牙君主被迫退位，拿破仑将他的兄弟约瑟夫·波拿巴置于西班牙王位上。

西班牙没有被法国人占领的地区在摄政委员会的领导下叛乱，西班牙的合法当局被宣布...。

但在美洲，那些想要承认摄政委员会主权的人和那些只接受缺席国王主权的人之间出现了一场辩论。

1810 年在布宜诺斯艾利斯，出生在新世界的西班牙人的后裔克里奥尔人，决定掌管费尔南多七世的政府。 那时，他们与承认摄政委员会的团体开始了武装对抗。

这个被称为“现实主义”的派别认为克里奥尔人犯下了煽动叛乱的行为，尽管克里奥尔人没有宣布独立。

问题是双方在战场上都穿着相同的颜色对战：西班牙王冠的红色和黄色。

贝尔格拉诺为了区分自己的军队，决定用波旁皇室的颜色来识别他的部队：浅蓝色和白色。

为了增添美洲风情，贝尔格拉诺萌生了在国旗中央嵌入太阳的想法，它象征着印加最高神之一的印蒂 - 西班牙人到来之前南美洲的统治者。

虽然最初旗帜象征着对被俘虏国王的忠诚，但1816年当阿根廷宣布独立时，贝尔格拉诺创建的旗帜被指定为国旗。

蓝色和白色的生活

从阿根廷北部的拉奎亚卡到美洲大陆南端的乌斯怀亚，蓝色和白色成为阿根廷的代名词。蓝色和白色的国旗在南极洲的 13 个阿根廷基地上飘扬，阿根廷要求它能够再次在马尔维纳斯群岛上空挥手。

“La Albiceleste” 是我们在体育运动中对我们国家队的称呼，正如迭戈马拉多纳所说，没有什么能比得上穿那件球衣了。

阿根廷的传统是在小学四年级时向国旗宣誓效忠，有一首阿根廷人都牢记在心的纪念歌曲：“极光”。

今年 6 月 20 日在全国举行纪念国旗活动

自 2019 年以来，首次举行纪念国旗日的仪式和活动，并不会受到卫生协议和规定的限制，这要归功于针对冠状病毒疫苗接种的推进。

此外，庆祝活动恰逢长周末，全国游客人数创历史新高。

为了纪念国旗，每个市政府、城市和城镇都将举办音乐会、表演、开幕式、游行、舞蹈、美食博览会等。

阿尔贝托·费尔南德斯总统将在布宜诺斯艾利斯市主持致敬仪式。总统在基什内尔文化中心为一群四年级学生主持向国旗宣誓的仪式。

门多萨、福尔摩斯、圣路易斯、胡胡伊和科连特斯的省长也将与所属省份的小学学生一起宣誓。

在科尔多瓦，官方活动是在首府以东约 15 公里的蒙特克里斯托镇进行。

此外，在科尔多瓦地区的耶稣玛丽亚将举办一个民族舞会。

在最北部的胡胡伊，地方当局和高中旗手在曼努埃尔贝尔格拉诺广场向国旗致敬。

此外，来自胡胡伊驻军的志愿士兵将举行阅兵式。

在火地岛，主要活动将在里奥格兰德市的慈幼会举行。

与此同时，在科连特斯省，大约一千名四年级学生在省会巴拉那的河畔宣誓效忠国旗。

在圣路易斯，除了小学生的誓言外，中学最后一年的学生将重申对国旗的忠诚。

此外，在圣路易斯的首府为一块纪念马尔维纳斯战争退伍军人的牌匾揭牌。

在内乌肯，庆祝活动将在利迈河河畔举行，为那些来到河边散步的人提供热巧克力、纸杯蛋糕和民俗表演。

在丘布特省马德林港前马尔维纳斯战斗人员将陪同小学生参加承诺仪式。

罗萨里奥，国旗的摇篮

与每年的 6 月 20 日一样，主要的致敬活动在圣菲省的罗萨里奥市举行。

这是因为 1812 年 2 月 27 日，正是在这座城市的巴拉那河畔，首次升起了国旗。

那天，贝尔格拉诺在今天的国旗纪念碑所在地宣誓。

圣菲省省长佩罗蒂和罗萨里奥市市长贾夫金本周一在这里主持6 月 20 日的庆祝活动。

国旗纪念碑的活动议程包括艺术表演和马尔维纳斯退伍军人游行等活动。

在马尔维纳斯群岛战争 40周年的框架内，来自全国各地的 1200 多名前战斗人员将向曼努埃尔·贝尔格拉诺 (Manuel Belgrano) 致敬。

此外，按照传统，还将举办烧烤比赛和工艺品交易会。