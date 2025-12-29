"Estado Mayor" es un programa que nace con el espíritu de informar sobre las Fuerzas Armadas Argentinas y las tareas que realizan día tras día.

Conduce la capitán Sheila Lyall, oficial de la Fuerza Aérea Argentina, perteneciente al cuerpo de los servicios profesionales; es Licenciada en Comunicación Audiovisual, periodista y con experiencia en los medios de comunicación además de jefe de comunicación institucional del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas.

En esta emisión, conversamos con el Teniente Coronel Fernando Sosa, jefe de la Base Conjunta Antártica Esperanza.

“Acá el verano son 24 horas de luz y a veces le perdemos el ritmo al reloj. Es una base muy linda”. “Es la única del mundo que alberga familias y tiene escuela”, indicó, “esto es una pequeña comunidad, una gran familia, 58 personas vamos a conformar la familia de Base Esperanza”.

“Durante el período de la Campaña de Verano se hace el relevo de las dotaciones de invierno de las siete bases permanentes, el abastecimiento de la logística y se abren las seis bases temporarias”, explicó.

“Tengo la esperanza de que Esperanza va a tener una invernada espectacular y las familias van a disfrutar lo que es la Antártida”.

También, nos dio detalles de su propia historia, de su familia y su formación militar profesional.

“Soy oficial de Infantería del Ejército Argentino, egresé en el año 2000”, nos contó.

“Fue incentivado a través de mi padre que no era militar”, explicó, “volvería a elegirlo, me encanta”.

Sobre la historia antártica argentina y la planificación de la Campaña Antártida, dialogamos también con el Contralmirante Contraalmirante Maximiliano Mangiaterra, Comandante del Comando Conjunto Antártico.

“Llevamos 121 años de operación en la Antártida, somos el país con mayor cantidad de presencia de bases permanentes”.

"Estado Mayor" es una propuesta innovadora que combina temas de interés general, que no suelen ser pensados como propios del ámbito militar, junto a los saberes y conocimientos de una vida especial que está mucho más cerca de la sociedad civil, sus formas y costumbres, de lo que se cree.

En cada emisión, visibilizamos las historias detrás de los uniformes, entrevistando a hombres y mujeres que encontraron una carrera y un estilo de vida bajo esta vocación.