576 empleados de SAMEEP pasan a planta permanente

Es un reconocimiento a 576 empleados en toda la provincia que pasarán a planta de SAMEEP que es producto de una lucha de larga data, no es solamente un gesto del Directorio de la empresa, fue a través de acuerdos y movilizaciones en la calle. Hace 12 años muchos compañeros desarrollan sus tareas dependiendo del ex Ministerio de Desarrollo Territorial y sin poder pertenecer a la plantilla de SAMEEP, y considero que eran ninguneados, manoseados y por supuesto que se reflejaba en el tema de salarios. Todos ellos fueron capacitados y ahora se concretó la medida que no será con grandes modificaciones en el presupuesto porque ya estaban cobrando sus sueldos, ese fue un elemento que se utilizó como argumento para no hacer el traspaso, era necesaria una decisión política que ahora se dio. Todavía quedan algunos compañeros en situación de contrato de obra, pero esto soluciona la situación de gran parte de los que estaban sin pertenecer a la planta estable”, afirmó el Secretario General del Sindicato de Obras Sanitarias del Chaco.

RADIO NACIONAL RESISTENCIA

AIRE DE MAÑANA

SILVIA VILLAVICENCIO