55 años de esplendor sobre los escenarios

En diálogo con Silvia Maruccio y equipo, Marina Jiménez repasó la historia del Ballet Salta, fundado junto a Hugo Jiménez hace 55 años. Con una carrera que los llevó a escenarios de todo el mundo y con un fuerte compromiso en la formación de nuevas generaciones, el ballet se despide con un espectáculo titulado 55 años de esplendor. La función será el lunes 13 de octubre en el Teatro Metropolitan (Av. Corrientes 1343) e incluirá la participación de alumnos de distintos puntos del país, Luis Pereira, Nicole Nau y la presencia especial del Chaqueño Palavecino