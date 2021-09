51 distritos bonaerenses llevan más de un mes sin muertes por Covid

“Es sin duda una noticia alentadora y esperanzadora, ya que tuvimos una historia muy fuerte con esta enfermedad”, aseguró el médico y director ejecutivo del Hospital Mariano y Luciano de La Vega de Moreno.

“El 14 de marzo de 2020 comenzó y a partir de ahí no paramos en la atención de pacientes, no paramos en la organización para cubrir las necesidades de la gente, y, cuando llegó la vacuna, no paramos en aplicarla”