500 comercios de la Capital tucumana cerraron sus puertas en el 2020

Más de 500 comercios de la Capital tucumana cerraron sus puertas en el último año y desde la Cámara de Comerciantes de San Miguel de Tucumán expresaron su preocupación.

En diálogo con el programa Cada Tarde, Gabriela Coronel, presidente de la Cámara de Comerciantes de San Miguel de Tucumán se refirió a la situación general de los comerciantes “a fines de enero hemos informado que más de 500 comerciantes en San Miguel de Tucumán han cerrado sus puertas, que es un número alarmante”

“Fundamentalmente no hay ventas, no hay consumo, el consumo es menos. Entendemos que cada familia debe cuidar el bolsillo, hay parte del sector público que no recibió un aumento por parte de la Provincia y eso se ve reflejado en la parte comercial. Las ventas online aumentaron un 15% y compiten con nuestras empresas”, puntualizó Coronel.